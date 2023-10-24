Средства РЭБ посадили беспилотник в пригороде Севастополя

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В районе Кара-Кобы в пригороде Севастополя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

БПЛА сдетонировал на земле, в поле. По словам Развожаева, никаких разрушений инфраструктуры нет.

Губернатор также прокомментировал сообщения в ряде СМИ о якобы серии взрывов в Севастополе. Он отметил, что подобные звуки были связаны со штатными мероприятиями военных в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов.

"Некоторые каналы решили, что они могут сами давать сигнал воздушной тревоги. С ними будут разбираться, за разжигание паники есть статья и ответственность", – добавил Развожаев.

Глава Севастополя призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США. Беспилотник приблизился к границе РФ над Черным морем.

До этого Украина обстреляла село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Осколки снаряда повредили один частный жилой дом.