Специалисты не обнаружили превышения фоновых значения гамма-излучения у Курской АЭС

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Специалисты не обнаружили превышения фоновых значений гамма-излучения у Курской АЭС и в городе-спутнике атомной станции Курчатове. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России пишет ТАСС.

"27 октября силами санитарно-эпидемиологической службы ФМБА России были проведены замеры гамма-излучения на местности в городе Курчатове Курской области и на территории Курской атомной станции", – уточняется в сообщении.

Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области вечером 26 октября, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа в районе Курчатова.

Затем в пресс-службе АЭС заявили, что после атаки трех украинских беспилотников АЭС работает в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в октябре стало известно, что еще в августе российские спецслужбы задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии. В их задачу входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС.

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