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30 октября, 05:31

Происшествия

Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 30 октября технические средства наблюдения обнаружили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, после чего им было нанесено огневое поражение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты в данный момент проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на внешнем рейде над акваторией Черного моря российский флот отбивает атаку беспилотников.

До этого, в ночь на 29 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

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