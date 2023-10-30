30 октября, 05:31Происшествия
Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море – МО РФ
Фото: Министерство обороны РФ
В ночь на 30 октября технические средства наблюдения обнаружили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, после чего им было нанесено огневое поражение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты в данный момент проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на внешнем рейде над акваторией Черного моря российский флот отбивает атаку беспилотников.
До этого, в ночь на 29 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
Читайте также