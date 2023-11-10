Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили около 15:00.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. По его словам, никто не пострадал.

При этом в результате обстрела повреждены несколько домовладений. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина.

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