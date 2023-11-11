Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника на Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – написал глава региона.

Днем ранее российские средства противовоздушной обороны также ликвидировали беспилотник ВСУ самолетного типа над Брянской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, БПЛА сбили около 15:00.

В этот же день Богомаз сообщал, что украинская армия обстреляла село Сушаны Климовского района. По его словам, пострадавших не выявили. Повреждения получили несколько домовладений.

До этого силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки