Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на воскресенье, 12 ноября, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили четыре минометных расчета украинских войск, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотника на купянском направлении.