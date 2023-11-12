ВС РФ уничтожили 4 минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские войска уничтожили четыре минометных расчета украинских войск, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Рыбинского.

Сообщается, что российские войска уничтожили 155-миллиметровую САУ Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 Гвоздика, буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета.

Как отметил Зыбинский, общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.

Ранее стало известно, что Германия согласилась удвоить военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро. Планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook.