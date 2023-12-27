Пушилин не исключил восстановление сильно разрушенной Марьинки в ДНР

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Решение о восстановлении освобожденной Марьинки необходимо принимать позже, однако оно, вероятнее всего, будет положительным. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона обратил внимание, что освобождение города стало важным событием для России. В связи с ним несколько районов Донецка теперь "могут вздохнуть".

"Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. <…> С большой долей вероятности это решение будет положительным", – цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, из-за сильных разрушений сейчас населенного пункта "практически нет". Однако говорить о том, что застройки там не нужны, неправильно. При рассмотрении вопроса власти будут опираться на то, что город является продолжением Донецка, заключил Пушилин.

Ранее о полном освобождении Марьинки заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что освобождение города позволит эффективнее защищать ДНР от огня украинской армии.

Позже Владимир Путин поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад. По словам российского лидера, принимавшие участие в освобождении города достойны государственных наград.

