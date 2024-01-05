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В ДНР появится медаль за освобождение Марьинки, проект был внесен в народный совет республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Дениса Пушилина.

Он выразил мнение, что этой медалью стоит отметить всех бойцов, которые участвовали в освобождении города. По словам Пушилина, несколько дней назад он общался с журналистом Владимиром Соловьевым, который передал ему слова военных, интересовавшихся, будет ли учреждена подобная награда.

Штурмовые отряды группировки "Юг" ВС России 25 декабря полностью освободили населенный пункт Марьинка, который находится недалеко от Донецка. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия была вынуждена существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, сообщив, что войска отошли из западных окраин города.

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