04 марта, 10:58Политика
Крымский суд зарегистрировал иск к Украине на более 3,15 трлн за энергоблокаду
Фото: depositphotos/andreyuu
Власти Крыма направили в Арбитражный суд республики иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона в связи с энергетической блокадой полуострова на сумму более 3,15 триллиона рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя крымского госсовета Владимира Константинова.
"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск", – уточнил он.
В июле 2022 года советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде региона со стороны Украины. По его словам, благодаря проведению спецоперации удалось преодолеть водную, продовольственную и транспортную блокады, а также устранить и энергетическую блокаду.
На восстановление разрушенной системы Северо-Крымского уйдут годы
Читайте также
- В Херсоне задержали главу ячейки экстремистов, участвовавших в блокаде Крыма
- Крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба за водную блокаду