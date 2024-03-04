Крымский суд зарегистрировал иск к Украине на более 3,15 трлн за энергоблокаду

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Власти Крыма направили в Арбитражный суд республики иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона в связи с энергетической блокадой полуострова на сумму более 3,15 триллиона рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя крымского госсовета Владимира Константинова.

"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск", – уточнил он.

В июле 2022 года советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде региона со стороны Украины. По его словам, благодаря проведению спецоперации удалось преодолеть водную, продовольственную и транспортную блокады, а также устранить и энергетическую блокаду.



На восстановление разрушенной системы Северо-Крымского уйдут годы