Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" был национализирован

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Публичное акционерное общество "Севастопольгаз", которым владели ранее украинские олигархи, было национализировано. Такое решение принято на заседании правительства Севастополя, о чем уведомил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Теперь объект будет передан в собственность Севастополя. На данный момент правительство решило назначить временно руководителем ПАО "Севастопольгаз" сразу нескольких сотрудников предприятия, которые взяли под контроль всю ситуацию.

"Они знают предмет, систему и все нюансы. Стабильная работа предприятия обеспечена. Это была большая и очень сложная работа. Благодарю лично директора ФСБ России Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма", – отметил Развожаев.

В начале октября стало известно об аресте имущества украинского миллиардера Александра Гереги в России. При этом, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, процесс национализации имущества украинских олигархов в Крыму был запущен еще в 2022 году. Тогда в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", среди учредителей которой есть фирмы, которыми владеет Герега.

