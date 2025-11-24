Суд удовлетворил 12 исков к властям Украины о блокадах Крыма

Фото: depositphotos/belchonock

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил 12 исков от местных юридических лиц к властям Украины о взыскании средств за нанесенный ущерб от водной и энергетической блокад полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность в том, что после окончания СВО результаты данных исков будут крайне востребованы при подсчете ущерба сторонами конфликта.

Глава крымского парламента добавил, что иски могут быть поданы как физическими, так и юридическими лицами в частном порядке по разработанной типовой форме.

Ранее парламент Крыма оценил ущерб полуострову от водной и энергетической блокад со стороны Украины в 14 триллионов рублей. Позже Константинов указывал, что сумма претензий жителей и властей полуострова к украинским властям может вырасти до сотен триллионов рублей.

