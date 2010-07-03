Кукольные спектакли и джазовые концерты пройдут на "Цветочном джеме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятия фестиваля "Цветочный джем" продолжатся в Москве с 23 августа по 8 сентября. Посетителей ожидают кукольные спектакли, концерты, мастер-классы и лекции, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спектакли и концерты на площадках будут проходить ежедневно, но в некоторые дни программы будут связаны с определенными темами. Дни кукольных театров пройдут 24 и 25 августа. 30 августа запланирован День джаза, 6 и 7 сентября – Дни Англии и Германии, 7 и 8 сентября – Дни мюзиклов. Специальную программу подготовили и к 1 сентября.

На мастер-классах горожан научат готовить варенья, джемы, выпечку, уху из щуки и пироги с мясом и грибами. Можно будет попробовать себя в приготовлении традиционных английских и немецких блюд.

Появятся площадки для игры в крокет, настольный футбол или боулинг. Кроме того, у желающих будет возможность посмотреть кулинарные битвы, расписать сумку или футболку и поучаствовать в интерактивных шоу. Каждую субботу и воскресенье на площадках фестиваля будут показывать мюзиклы.

Фестивальные площадки будут находиться на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.

Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Определять их будут в каждой из пяти номинаций: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Ландшафтный проект на социальных территориях", "Малый выставочный сад", "Студенческий конкурс проектов". Призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей.