Кукольные спектакли и джазовые концерты пройдут на "Цветочном джеме"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мероприятия фестиваля "Цветочный джем" продолжатся в Москве с 23 августа по 8 сентября. Посетителей ожидают кукольные спектакли, концерты, мастер-классы и лекции, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Спектакли и концерты на площадках будут проходить ежедневно, но в некоторые дни программы будут связаны с определенными темами. Дни кукольных театров пройдут 24 и 25 августа. 30 августа запланирован День джаза, 6 и 7 сентября – Дни Англии и Германии, 7 и 8 сентября – Дни мюзиклов. Специальную программу подготовили и к 1 сентября.
На мастер-классах горожан научат готовить варенья, джемы, выпечку, уху из щуки и пироги с мясом и грибами. Можно будет попробовать себя в приготовлении традиционных английских и немецких блюд.
Появятся площадки для игры в крокет, настольный футбол или боулинг. Кроме того, у желающих будет возможность посмотреть кулинарные битвы, расписать сумку или футболку и поучаствовать в интерактивных шоу. Каждую субботу и воскресенье на площадках фестиваля будут показывать мюзиклы.
Фестивальные площадки будут находиться на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.
Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Определять их будут в каждой из пяти номинаций: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Ландшафтный проект на социальных территориях", "Малый выставочный сад", "Студенческий конкурс проектов". Призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей.
В столице проходят бесплатные экскурсии по садам "Цветочного джема"
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: