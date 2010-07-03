Москвичей пригласили принять участие в праздновании 350-летия Государственного флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

24 и 25 августа в Москве пройдут основные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Его отметят на 33 городских площадках.

Пять из них расположатся в центре – на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке и саду "Эрмитаж". К празднованию присоединятся еще 20 городских парков и восемь кинотеатров.

Центральным мероприятием праздника станет концерт на проспекте Академика Сахарова. Он пройдет в субботу при участии военных духовых оркестров и звезд российской эстрады. Гостями концерта будут народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели и ученые. Перед концертом состоится флешмоб "Флаг-рекордсмен": волонтеры развернут полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На полотне можно будет прочитать слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Во флешмобе примет участие более тысячи человек.

В городских парках также организуют тематические мероприятия в честь Дня флага. Так, 24 августа с 10:00 до 20:00 в музей-заповедник "Коломенское" примет IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Перед гостями выступят творческие коллективы, спортивные клубы, мастера-ремесленники, а также представители казачьих организаций. В этот же день в саду "Эрмитаж" состоится семейный инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест", а в Екатерининском парке отпразднуют День Преображенского полка.

Кроме того, в 13:00 24 августа у памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе выступят детские духовые оркестры – участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Они обеспечат музыкальное сопровождение наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. С 15:00 до 23:00 в парке будет работать открытый кинотеатр с мастер-классами для детей, презентацией фильмов детских киностудий, показом работ конкурса фильмов о Москве из Instagram. В 20:00 москвичей ждут в Музее Победы – на показ и встречу со съемочной группой фильма Василия Ливанова "Медный всадник России". А в воскресенье, 25 августа, с 13:00 до 19:00 на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова.

Сеть "Москино" также подготовила специальную программу кинопоказов к юбилею российского флага. В частности, 21 и 22 августа в кинотеатрах сети можно будет посмотреть картины "Офицеры", "Броненосец Потемкин", "Тимур и его команда". 24 августа в кинотеатрах "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник", Полет" представят недавно вышедший фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж".

В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.