Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

11:26
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Митинг-концерт с участием звезд эстрады пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В концерте с 14:00 до 17:00 примут участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие звезды российской эстрады.
Также гостями станут известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, в том числе ученый-океанолог Артур Чилингаров, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле и многие другие.
Инициировали концерт Московская региональная организация "Российского Союза ветеранов Афганистана", Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Предложение поддержали волонтеры Москвы, "Молодая гвардия Единой России" и другие молодежные общественные организации, которые также внесли свой вклад в организацию мероприятий. Они предложили в этот же день и в том же месте провести флешмоб "Флаг-рекордсмен", который начнется в 11:00.
Молодые люди развернут на проспекте Сахарова полотно из двух тысяч флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 сантиметров) и общественных организаций. На полотне будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Здесь же после этого будет развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более тысячи человек.
Департамент торговли и услуг подготовил спецпроект, посвященный 350-летию российского флага. Москвичей ждут на 24 площадках города с 23 августа по 8 сентября. Здесь запланировано проведение мастер-классов, анимации, культурной программы, в том гостей ждут праздничные концерты.
24 августа в Коломенском пройдет IХ Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Главная площадка фестиваля будет организована в виде казачьей станицы, в которой регионы и казачьи организации будут представлены презентационными стендами в виде традиционных куреней.
В саду "Эрмитаж" пройдет шестой семейный инклюзивный благотворительный фестиваль "ГАЛАФЕСТ", который примет гостей и друзей "ГАЛАФЕСТА": детей особенных и очень особенных, их родителей, бабушек и дедушек, друзей, подопечных детских домов-интернатов и дружественных фондов и, конечно, звездный пул наших попечителей, амбассадоров и друзей-артистов.
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