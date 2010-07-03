Более 110 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на проспекте Сахарова

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Свыше 110 тысяч человек стали участниками митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова, сообщает Агентство "Москва".
Мероприятие началось с флешмоба. Около тысячи человек растянули полотно из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора.
После этого участники развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова. Флешмоб официально зарегистрировали в Книге рекордов России.
Позже на сцене начались выступления звезд российской эстрады. С праздником горожан поздравляли также актер Василий Лановой и обладатели наград Герой России и Герой Советского Союза.
Инициаторами торжества стали московская региональная организация общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.
24 августа праздник отмечают в Перовском парке, в парках "Красная Пресня", "Фили", в парке 50-летия Октября. 25 августа он продолжится в парке Олимпийской деревни, в парках "Фили", "Митино" и на Ходынском поле. Мероприятия проходят в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", в Екатерининском парке, в саду "Эрмитаж" и на других площадках.
На проспекте Сахарова развернули флаг-рекордсмен и российский триколор
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