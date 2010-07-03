В параде городской техники примет участие более 600 машин

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В московском параде городской техники примет участие более 600 машин. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Парад пройдет 14 сентября на Садовом кольце.
В город выйдут коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт". Будут показаны современная спецтехника и ретромашины.
Движение колонны стартует в 11 утра с площади Академика Сахарова. После этого на площади Академика Сахарова состоится выставка под открытым небом. В ней примет участие более 200 машин техники городских служб.
Также зрителей ждет действие на воде: в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" ГУ МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.
Первый Московский парад городской техники прошел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Благодаря своему масштабу он был включен в европейскую Книгу рекордов Гиннесса.
В конце августа по Тверскому бульвару проехали самолеты, лодки и целые дома – ежегодный парад колясок. Это костюмированное шоу устраивает телеканал "Мама". Шествие объединяет самые активные и креативные московские семьи. В этом году было зарегистрировано более сотни участников.
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