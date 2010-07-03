Почти 700 машин примут участие в параде городской техники

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парад городской техники пройдет в столице 14 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этот день по Садовому кольцу проедут почти 700 машин.
В параде примут участие общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт".
Стартует парад на проспекте Академика Сахарова уже в 11:00. Затем здесь откроется выставка, на которой продемонстрируют 200 машин. В то же время по Москве-реке проплывут пожарно-спасательные корабли и водная мототехника команды МЧС "Аквабайк-Спас". Понаблюдать за ними можно будет на реке от Крымского моста до Нескучного сада.
Впервые парад городской техники прошел в столице в 2016 году. Тогда же он попал в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы в категории Самый массовый парад городской техники (тогда на улицы города вышли 662 единицы техники).
В связи с проведением парада техники в столице введены временные ограничения для проезда. С 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября полностью перекрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.
14 сентября с 9:00 до 15:00 ограничен проезд по Садовому кольцу. С 5:00 до 15:00 автомобилисты также не смогут проехать по Каланчевской улице – от Садовой-Спасской до Орликова переулка.
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