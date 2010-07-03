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17:35

Минпромторг предлагает повысить утильсбор на автомобили

экономика транспорт

17:35

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Фото: depositphotos/mrivserg

Минпромторг предлагает с 1 января 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин.

Ведомство уже подготовило и направило соответствующие предложения в правительство. Расчеты Минпромторга должны рассмотреть в Федеральной таможенной службе.

В среднем ставки сбора могут вырасти на 80 процентов. Рост ставки на легковые автомобили составит 110 процентов, для машин с объемом двигателя меньше литра – 46 процентов, а с двигателем более 3,5 литра – 145 процентов.

В результате цены на автомобили в России вырастут примерно на 5 процентов, считает аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. Эксперт "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов также отмечает, что на уровень защиты внутреннего рынка влияют не только пошлины, но и курсы валют. Утилизационный сбор платится в рублях, и его доля в цене импортного автомобиля при ослаблении рубля снижается.

Последний раз сбор повышали в прошлом году – в среднем на 15 процентов. Но по некоторым позициям рост достигал 90 процентов. После этого увеличились и цены на автомобили. Стоимость некоторых моделей Volvo, Volkswagen и Audi выросла на 60-70 тысяч рублей. Эффект от индексации составил около 40 миллиардов рублей.

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экономика транспорт

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