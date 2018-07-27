В России могут ввести утильсбор на велосипеды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпромторг РФ прорабатывает возможность ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы, сообщил представитель ведомства.

"При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды России", – цитирует собеседника РИА Новости.

По закону правительство может определять виды продукции машиностроения, в отношении которой взимают утилизационный сбор и устанавливать порядок его администрирования и размер ставки. Перечень оборудования ведомство обсуждает с экспертным и отраслевыми сообществами.

О том, что вопрос введения сбора за велосипеды может быть решен уже до 1 октября, ранее сообщили СМИ. Законопроект могут подготовить к 1 октября 2019 года. Эксперты отмечают, что размер сбора должен составить до 10 процентов от стоимости велосипеда. Это отразится на цене на двухколесный транспорт.