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16:30

Собянин пригласил москвичей на выставку "Город: детали" на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин город

16:30

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Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил горожан на выставку "Город: детали", которая проходит на ВДНХ.

"Там будут развлечения для детей, концерты, фуд-корты – в общем, прогулка по небольшому городу будущего", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Он рассказал, что дизайнеры и архитекторы со всего мира покажут, как могут выглядеть наши улицы, скверы, арт-объекты, детские, спортивные площадки, скамейки и уличные фонари. С проектами можно будет ознакомиться и проголосовать за лучшие.

Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали" будет идти до 5 октября. Площадь интерактивной экспозиции – более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят свыше 250 дизайнерских решений.

Программу дополнят концерты, кинопоказы, мастер-классы, экскурсии и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте выставки.

"Это наш город": выставка-презентация "Город: детали" стартует в столице 3 октября

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