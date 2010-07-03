Текбол и пин-арт. Что покажут на выставке дизайн-решений "Город: детали"

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Фото: Фото представлено организаторами
В павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября пройдет выставка дизайн-решений "Город: детали", в рамках которой можно будет сыграть в необычную игру с мячом и познакомиться с живой скульптурой.
По словам участницы деловой программы выставки, заведующей кафедрой территориального развития РАНХиГС Елены Зеленцовой, на выставке представят проекты, ориентированные на молодежь: всесезонный уличный DJ-пульт, площадку для текбола и технику живых скульптур пин-арт.
Она пояснила, что для молодых людей предлагаются самые современные и нестандартные решения, связанные с новыми технологиями и физической активностью, поскольку это самая активная и спортивная аудитория.
Всесезонный уличный DJ-пульт Fono разработала компания из Нидерландов. Он сделан из ударопрочных материалов и работает на солнечных батареях. Чтобы начать сводить треки, нужно лишь подключить к нему смартфон.
Текбол – игра с мячом по подобию тенниса. Но в отличие от последнего, она проводится с футбольным мячом и по футбольным правилам.
Фото представлено организаторами
Отбивать подачи разрешается любыми частями тела за исключением рук, а вместо поля – стол с изогнутыми бортами. Играть в текбол можно как вдвоем, так и большой компанией.
Пин-арт – это техника создания живых скульптур и объемных изображений. Познакомиться с ней на практике можно будет благодаря арт-объекту Fast Sculpt, предназначенному для открытых городских пространств.
Фото представлено организаторами
Ранее сообщалось, что для гостей выставки "Город: детали" подготовили экскурсии, мастер-классы, концерты и семейные игры. Во время ознакомительных экскурсий, которые будут проводиться каждые полчаса с 10:30 до 19:30, посетители узнают интересные факты о представленных на выставке арт-объектах, площадках для отдыха, малых архитектурных формах. В зоне регистрации также организуют викторину, посвященную столице и ее достопримечательностям.
3 и 4 октября выставка "Город: детали" будет открыта с 10:00 до 20:00, а 5 октября – с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный, зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия или прямо на месте.
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