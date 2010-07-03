Кинопоказы, игры и викторины ждут гостей выставки "Город: детали"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Экскурсии, мастер-классы, концерты и семейные игры подготовили для гостей выставки "Город: детали", которая пройдет в павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября.
Во время ознакомительных экскурсий, которые будут проводиться каждые полчаса с 10:30 до 19:30, посетители узнают интересные факты о представленных на выставке арт-объектах, площадках для отдыха, малых архитектурных формах. В зоне регистрации также организуют викторину, посвященную столице и ее достопримечательностям.
На площадке "Амфитеатр" пройдут бесплатные мастер-классы. В частности, 3 октября в 17:00 там выступит тревел-блогер и профессиональный фотограф Айгуль Вишня. Она расскажет всем желающим, как сделать необычные фотографии в большом городе.
По вечерам в павильоне № 75 покажут фильмы о Москве. В их числе – "Покровские ворота", "Я шагаю по Москве", "Девушка без адреса", "Подкидыш".
Юных гостей ждут творческие мастер-классы и развивающие игры в тематической зоне "Детский городок". Там ребята смогут построить собственный город из картона с домами, деревьями, фонарями и игровыми площадками. Посетителей в возрасте от шести до десяти лет также пригласили познакомиться с базовыми правилами дорожного движения в школе вождения. Она будет работать а тематической секции "Улица".
Кроме того, поклонники здорового образа жизни получат возможность протестировать уличные тренажеры и посетить открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу на площадке "Территория спорта".
3 и 4 октября выставка "Город: детали" будет открыта с 10:00 до 20:00, а 5 октября – с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный, зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия или прямо на месте.
Ранее сообщалось, что экобеседку и скамейки установят в столице после выставки "Город: детали". Конструкции появятся в трех районах, жители которых будут активнее всего голосовать за лучший проект. Всего на выставке представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.
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