Проект развития Мневниковской поймы займет около двух–трех лет

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Проект развития Мневниковской поймы может занять два–три года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Уже приступили к проектированию этого проекта, там будет две станции метро, готовим площадки для строительства жилых комплексов. Думаю, что в ближайшие два–три года район заживет совсем другой жизнью", – сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что в Мневниковской пойме планируют постепенно вводить новые объекты, превращая территорию в интересную городскую зону.

Ранее сообщалось, что там появится спортивный кластер, где разместятся 15 спортивных объектов общей площадью около 200 квадратных метров. Также там собираются построить жилье для участников программы реновации.

Строительство новых домов начнется в 2020 году. На данный момент идет разработка проекта жилого комплекса и необходимой социальной инфраструктуры. В целом работы должны завершить в 2022 году.

Количество комнат и жилой площади в новых домах будет не меньше тех, что были у жильцов сносимых домов. Кроме того, здания адаптируют для маломобильных граждан – специальные места для инвалидов будут и на плоскостных парковках рядом со строениями.