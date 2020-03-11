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Город

10:46

Дом на 240 квартир построят в Крюкове по программе реновации

строительство город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Крюково планируется строительство жилого дома на 240 квартир. Постройка будет осуществляться в рамках программы реновации, передает Агентство "Москва" заявление комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Как уточнили в Москомэкспертизе, была согласована проектная документа для дома, который возведут по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, владение 1936, район Крюково. По словам председателя организации Валерия Леонова, жильцам станут доступны квартиры от однокомнатных до трехкомнатных.

Кроме того, предусмотрено жилье, рассчитанное для маломобильных горожан.

Трехсекционный дом сдадут в эксплуатацию с подземным этажом и чердаком. В каждой секции жилого дома установят по два лифта – на 400 килограммов и 1 тонну.

Участники программы реновации при заезде получат квартиры с поклеенными обоями, электрическими плитами и всей нужной сантехникой.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации начали строить на северо-востоке Москвы.

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