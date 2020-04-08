Дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Южном Бутове до конца года

11:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дом на 196 квартир введут в эксплуатацию до конца 2020 года в районе Южное Бутово в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
Строительство ведется по индивидуальному проекту. Дом будет состоять из 16 этажей, а облицовка здания будет выполнена с помощью композитных панелей и искусственного камня. На доме будут установлены специальные корзины под кондиционеры, чтобы они не выделялись на фоне фасада.
"Дом рассчитан на 196 квартир (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 120, трехкомнатных – 44). Общая площадь квартир составит 12068,6 квадратного метра. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Во всех квартирах – остекленные лоджии, установят оконные блоки и двери с двухкамерным стеклопакетом", – уточнили в пресс-службе.
На первом этаже разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В доме установят два пассажирских лифта. Кроме того, в здании обустроят комфортную среду для родителей с колясками и маломобильных людей. На полу входной группы разместят покрытие с шероховатой поверхностью, чтобы препятствовать скольжению в любое время года.
Кроме того, планируется благоустройство и озеленение придомовой территории. В настоящее время специалисты проводят монтаж монолитных конструкций и внутренних инженерных систем.
Ранее в Зеленограде одобрили строительство двух домов по программе реновации. Они будут рассчитаны на 467 квартир. Кроме того, дом на 264 квартиры планируют возвести в районе Нагатинский Затон.
В Москве в связи с пандемией коронавируса стартовали обсуждения по проектам реновации в электронном формате.
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