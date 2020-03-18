Строительство дома по программе реновации планируют завершить в ЮЗАО до конца года

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой дом с трехцветным фасадом по программе реновации планируют достроить на юго-западе столицы. Речь идет об объекте в Северном Бутове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства.
"В районе Северное Бутово по адресу улица Феодосийская, владение 7, корпус 1, появится еще один монолитный дом по программе реновации", – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Жилой дом, который появится в Москве, возводится по индивидуальному проекту. Для кондиционеров предусмотрят специальные ниши. Благодаря данному решению здание сохранит единый внешний стиль при его оборудовании сплит-системами.
Дом рассчитан на 230 квартир. Общая площадь квартир составит 13 239,4 квадратного метра.
В каждой из секций новостройки предусмотрят вестибюль, два пассажирских лифта грузоподъемностью 630 килограмм и 1 тонна.
Кроме того, в проекте предусмотрено создание безбарьерной среды, необходимой для передвижения маломобильных людей.
Для автомобилистов под домом организуют одноэтажную подземную парковку. Кроме того, около здания появится открытая плоскостная стоянка.
В ЮЗАО в программе реновации участвуют 520 жилых домов. Сейчас строятся 20 домов для будущих новоселов.
Ранее сообщалось, что в МГД предложили программу лояльности для живущих возле стройплощадок домов по реновации.
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