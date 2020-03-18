Строительство дома по программе реновации планируют завершить в ЮЗАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом с трехцветным фасадом по программе реновации планируют достроить на юго-западе столицы. Речь идет об объекте в Северном Бутове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства.

"В районе Северное Бутово по адресу улица Феодосийская, владение 7, корпус 1, появится еще один монолитный дом по программе реновации", – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом, который появится в Москве, возводится по индивидуальному проекту. Для кондиционеров предусмотрят специальные ниши. Благодаря данному решению здание сохранит единый внешний стиль при его оборудовании сплит-системами.

Дом рассчитан на 230 квартир. Общая площадь квартир составит 13 239,4 квадратного метра.

В каждой из секций новостройки предусмотрят вестибюль, два пассажирских лифта грузоподъемностью 630 килограмм и 1 тонна.

Кроме того, в проекте предусмотрено создание безбарьерной среды, необходимой для передвижения маломобильных людей.

Для автомобилистов под домом организуют одноэтажную подземную парковку. Кроме того, около здания появится открытая плоскостная стоянка.

В ЮЗАО в программе реновации участвуют 520 жилых домов. Сейчас строятся 20 домов для будущих новоселов.

Ранее сообщалось, что в МГД предложили программу лояльности для живущих возле стройплощадок домов по реновации.