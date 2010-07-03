В "Москва-Сити" ввели в эксплуатацию 79-этажный небоскреб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высотное здание в 79 этажей ввели в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Здание высотой 345 метров расположено на Краснопресненской набережной. Высотка построена в составе многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers, который состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом.

На площади почти 360 тысяч квадратных метров разместятся офисы, апартаменты. Рядом со зданием оборудуют более двух тысяч парковочных мест. Строительство второго небоскреба планируют завершить в декабре будущего года.

Ранее сообщалось, что в комплексе "Москва-Сити" готовятся построить самую высокую башню Европы, которую назовут One Tower. Здание будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его площадь составит около 280 тысяч квадратных метров со 104 этажами (101 надземный, 3 подземных. – Прим. ред). На высоте 400 метров появится смотровая площадка.

"Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

