В "Москва-Сити" появится самая высокая башня в Европе

Фото: Агентство "Москва"

Самую высокую башню Европы, которую готовятся построить в комплексе "Москва-Сити", назовут One Tower.

"Началось устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здание будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его площадь составит около 280 тысяч квадратных метров со 104 этажами (101 надземный, 3 подземных). В здании будет возведено в общей сложности 1,5 тысячи квартир. Это первая жилая башня на территории комплекса "Москва Сити" с квартирами, а не апартаментами.

На высоте 400 метров появится смотровая площадка.

"Смотровая площадка будет на самом последнем, на 100-м этаже. Туда идет отдельно лифт, там будет ресторан и смотровая площадка, на которой можно проводить всякие мероприятия и просто подниматься и смотреть на город. Я не знаю, как это будет устроено, может быть, это будет по билетам, как обычно бывает. Окна будут от пола до потолка шесть метров", – цитирует Агентство "Москва" автора проекта небоскреба Сергея Скуратова.

Строительство башни займет по меньшей мере пяти лет. Работы ведет инжиниринговая компания "Мосинжпроект".

"Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.



"Москва в цифрах": "Москва-Сити"

До конца 2020 года в столице собираются построить еще несколько высотных зданий. В их числе комплекс Neva Towers, который будет иметь две башни в 77 и 63 этажа. Главным высокоэтажным жилым комплексом станет Headliner, который возведут неподалеку от делового центра.

Кроме того, запланировано строительство небоскреба Grand Tower. Проект разработало подразделение бюро Werner Sobek, специалистами руководил немецкий архитектор и инженер Вернер Зобек. Высота нового здания, которое появится на краю делового центра, составит 283 метра. У него будут хорошие видовые характеристики и узнаваемый силуэт.

