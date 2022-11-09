Пять путепроводов планируется построить в СВАО до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северо-востоке столицы планируют возвести пять путепроводов до 2026 года, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты уже проектируют три из них, также разрабатывается градостроительная документация для еще двух будущих путепроводов.

Загрутдинов уточнил, что путепровод появится на пересечении путей Октябрьской железной дороги и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева, а также путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд.

Еще одно сооружение, по его словам, пройдет через пути МЦД-2 и соединит улицу Добролюбова со Складочной. Другой путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

"Ранее мэр Москвы отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства столицы.

Как уточняется, в городе каждый год вводят в эксплуатацию около 100 километров дорог. До конца 2024 года планируют построить почти 249 километров дорог, в том числе около 130 транспортных сооружений.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 50%.

Специалисты возведут на участке три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, шесть из которых уже строят. Самый длинный из путепроводов на данном участке рокады возводят на съезде с Кантемировской улицы на МСД.



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