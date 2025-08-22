Гвинея выразила заинтересованность в расширении поставок манго в Россию

Фото: 123RF/andrewbalcombe

Гвинейская Республика заинтересована в расширении импорта манго в Россию, заявил ТАСС посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба.

Дипломат напомнил, что Гвинея богата агропродукцией, в том числе фруктами. Однако манго закупают и везут в РФ из Латинской Америки.

"Почему бы не делать это из Гвинеи, если в сезон манго у нас нередко гниют прямо под деревьями?" – сказал Аба.

По его словам, чаще всего Гвинея поставляет в Россию минеральное сырье, а также работает над расширением экспорта некоторых сельскохозяйственных товаров.

Кроме того, страна заинтересована в российских товарах, в частности, в производстве запасных частей и других изделий. Посол уточнил, что существует много позиций, которые Гвинея хотела бы импортировать.

Ранее Россия остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в 2024 году. По данным Минсельхоза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года урожай раннего картофеля увеличился на 36%, до 240 тысяч тонн.

