Польские аграрии призвали запретить импорт огурцов из России

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Польские аграрии потребовали запретить импорт огурцов из России после того, как она стала ключевым экспортером овощей на рынок Польши. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на главу польского объединения производителей томатов и огурцов Лукаша Гвиздалу, слова которого приводит O2.

Он отметил, что такие меры должны коснуться поставок через Белоруссию. Как подчеркнул Гвиздала, из-за украинского кризиса Польше необходимо полностью убрать российские товары из оборота. Он также обратил внимание на противоречие между поддержкой Украины и закупками сельхозпродукции у оппонентов.

Кроме того, Гвиздала указал на диспропорцию в конкурентной среде. По его словам, у польских аграриев наблюдаются повышенные расходы на обогрев теплиц из-за увеличения цен на уголь, а российские поставщики имеют доступные энергетические ресурсы, что формирует неравные условия.

По данным Евростата, общий объем сельскохозяйственного импорта из России в Польшу уменьшился на 79% в январе. При этом ввоз огурцов показывает другую динамику. В марте было поставлено 2,1 тысячи тонн овощей, общая стоимость которых составила 2,7 миллиона евро.

Ранее Европарламент проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт российской и белоруской сельхозпродукции и удобрений, несмотря на протесты фермеров, которые переживают из-за возможного скачка цен на основные для них товары.

По предварительным данным, новые пошлины будут вводиться постепенно – с июля 2025 года и в последующие три года. При этом в прошлом году Евросоюз импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений, что составляет четверть всего импорта.

