21 ноября, 09:56

Культура

Брендан Фрейзер намекнул, что вернется в четвертой части "Мумии"

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Актер Брендан Фрейзер намекнул, что вернется в четвертой части фильма "Мумия". Об этом он рассказал в интервью AP.

Фрейзер ответил на вопрос, остались ли для него фильмы франшизы в прошлом. По его словам, тот фильм, который он хотел снять, еще впереди. Актер также заявил, что ждал звонка 20 лет.

"Иногда он звучал громко, иногда – тихим телеграфным сигналом. А теперь? Пора дать поклонникам то, чего они хотят", – сказал Фрейзер.

Кроме того, по мнению актера, третий фильм франшизы "Гробница императора драконов" была попыткой воспользоваться Олимпийскими играми в Пекине. При этом Фрейзер считает кино хорошим самостоятельным фильмом.

О том, что Фрейзер и актриса Рэйчел Вайс могут вернуться к своим ролям в сиквеле фильма "Мумия", ранее сообщили СМИ. Как утверждали журналисты, компания Universal ведет активные переговоры с актерами, однако официально представители фирмы воздерживаются от комментариев.

Новый проект будет не перезапуском, а прямым продолжением "Мумии". Кроме того, он будет игнорировать события третьей части франшизы "Мумия: Гробница императора драконов".

культура

