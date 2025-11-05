THR: Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс могут сняться в сиквеле "Мумии"

Фото: Legion-Media.com/United Archives GmbH

Актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс могут вернуться к своим ролям в сиквеле фильма "Мумия", сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на свои источники.

Компания Universal ведет активные переговоры с актерами, и сделки могут быть закрыты уже в ближайшее время, хотя официально представители фирмы воздерживаются от комментариев.

Утверждается, что новый проект будет не перезапуском, а прямым продолжением "Мумии". Новый фильм будет игнорировать события третьей части франшизы "Мумия: Гробница императора драконов", в которой роль героини Вайс исполнила актриса Мария Белло.



При этом над сиквелом будут работать Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные как коллектив Radio Silence, который уже прославился успешным перезапуском серии "Крик". Сценарий для новой "Мумии" напишет Дэвид Коггшолл.

Ранее стало известно, что актер Киану Ривз, известный по фильмам "Матрица" и "Джон Уик", сыграет главную роль в научно-фантастической картине "Дрожь". Лента будет срежиссирована Тимом Миллером, который ранее снял "Дэдпула" и "Терминатора: Темные судьбы". По слухам, лента расскажет о неудачливом контрабандисте, который во время задания в Карибском море оказывается в смертельной опасности среди трупов, враждебных наемников и акул.

