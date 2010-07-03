Почти 8 тыс москвичей прошли мобильную вакцинацию против гриппа на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 8 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации в минувшие праздничные выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

"7 и 8 сентября Москва отмечала День города. В эти праздничные дни мобильные пункты вакцинации против гриппа пользовались большой популярностью – бесплатную прививку сделали почти 8 тысяч горожан", – говорится в сообщении.

Масштабная прививочная кампания против гриппа стартовала 4 сентября. Сделать бесплатную прививку можно не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах вакцинации. Всего их открылось 65.

Нужно лишь предъявить медикам паспорт гражданина России, затем они измерят температуру и попросят заполнить информированное согласие. Прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации работают с 08:00.

31 прививочный пункт заработал возле 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой и еще два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Помимо этого, прививки можно сделать в столичных парках – в 28 павильонах "Здоровая Москва", которые открыты ежедневно с 08:00 до 22:00.

