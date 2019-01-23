Врачи рассказали, что делать при симптомах гриппа и ОРВИ

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В январе 2019 года в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чаще всего болеют дети в возрасте от трех до 14 лет. При этом превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в 13 регионах страны.

Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова рассказала порталу Москва 24, что "нельзя заниматься самолечением". При первых признаках болезни специалист советует пить больше жидкости, находиться в состоянии покоя и, что самое главное, сразу же обращаться к врачу.

"Если вы почувствовали, что заболеваете, нужно остаться дома: не ходить ни в учебное заведение, ни на работу, по возможности вызвать врача на дом. Во-первых, потому что грипп – это достаточно серьезная инфекционная патология, которая может протекать тяжело и давать различные осложнения. Во-вторых, чтобы дальше никого не заражать. Если вызвать на дом врача не получается, то при выходе из дома стоит надевать марлевую повязку", – отметила Русанова.

Врач отмечает, что любое инфекционное заболевание начинается со слабости и общего недомогания. В ряде случаев могут появиться мышечные и суставные боли, температура, а также может возникнуть головная боль. По словам Русановой, грипп тоже начинается с этих симптомов, но примерно через сутки к ним присоединяется воспаление горла и носа.

В свою очередь, врач-терапевт Игорь Юркин отмечает, что ОРВИ вызывается вирусами, которых более 200, и может пройти сама за три дня. Но если болезнь дала о себе знать, и температура поднялась выше 37,5 градуса, то лучше остаться дома, находиться в изолированной комнате и принимать препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен. При этом Юркин не рекомендует принимать препараты, содержащие аспирин – от них может возникнуть кровотечение.

Также можно применять местные антисептики. Специалист не советует использовать препараты, содержащие действующее вещество гексэтидин, поскольку, по его словам, они могут вызвать еще более сильную боль в горле. В качестве отхаркивающего средства эксперт рекомендует травяные препараты, а также не лишним будет витамин С.

Самое главное, нельзя пить горячие чаи, ни в коем случае не ставить перцовые пластыри, горчичники, не парить ноги в ванне и первые два дня не мыться. Можно только помыть голову, добавил врач-терапевт. Если за два дня симптомы не прошли, то лучше обратиться к специалисту, подчеркивает он.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя в эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. В службе напомнили о простых правилах, проверенных временем и доступных каждому: в первую очередь нужно укреплять свой организм и закалять его, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха и больше находиться на свежем воздухе, избегая переохлаждения.

Также специалисты отметили, что хорошо помогает укрепить иммунитет в холода правильное и сбалансированное питание. Роспотребнадзор советует включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Это в первую очередь цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

Евгения Маркова