Роспотребнадзор назвал вкусные продукты для профилактики ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для середины зимы. Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя в это время года.

В службе напомнили о простых правилах, проверенных временем и доступных каждому: в первую очередь нужно укреплять свой организм и закалять его.

"Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой", – говорится в сообщении.

Также специалисты отметили, что хорошо помогает укрепить организм в холода правильное сбалансированное питание. Роспотребнадзор советует включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Это в первую очередь цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

При посещении общественных мест специалисты советуют брать с собой медицинскую маску и обращаться к врачам при первых признаках заболевания.

Ранее врачи предупредили москвичей о том, насколько важно зимой одеваться по погоде и вовремя заботиться о своем здоровье. В холодное время года кожа и волосы становятся уязвимыми из-за низких температур, ветра, работы отопительных систем в жилых домах и офисах.