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09:55

Рост распространения ОРВИ и гриппа отмечен в России

общество медицина

09:55

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор отметил рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории РФ. Об этом сообщает сайт ведомства.

Активность циркуляции вирусов, по данным специалистов, увеличилась с 14 по 20 января. Чаще всего болеют дети в возрасте от трех до 14 лет.

Превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в 13 регионах страны. А вот превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости в целом субъекте отмечено в пяти городах.

При подготовке к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ прививку против гриппа сделали свыше 70,8 миллиона человека. Это 49% от численности населения России. Отмечается, что более 5,8 миллиона людей прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

На минувшей неделе сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в шести субъектах России. Только среди детей до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом было зарегистрировано в пяти регионах.

общество медицина

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