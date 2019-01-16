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10:00

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в шести субъектах РФ

общество медицина

10:00

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Фото: depositphotos/stockasso

В шести субъектах РФ зафиксировано превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорится на сайте Роспотребнадзора.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в шести субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации – в 10 городах", – говорится в сообщении.

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в пяти субъектах РФ. В возрасте от трех до шести лет – в шести субъектах. Также в шести субъектах зафиксировано превышение эпидпорога в возрасте 7-14 лет.

Среди лиц старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве ниже эпидемического порога на 13,6%. Вирусологический мониторинг показал, что заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы гриппа А/H3N2/, вирусы парагриппа и РС-вирусы.

При это россиян предупредили, что при планировании зарубежных поездок стоит учесть растущую активность вируса гриппа в Европе, а также о вспышках гриппа в Грузии.

По данным на 10 декабря, более 69 миллионов россиян сделали прививки против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах России.

В ноябре 2018 года стало известно, что Минздрав России может ввести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве обсуждают разработку соответствующего законопроекта.

общество медицина

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