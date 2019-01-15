В Москве отмечен низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве ниже эпидемического порога на 13,6%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Вирусологический мониторинг показал, что заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы гриппа А/H3N2/, вирусы парагриппа и РС-вирусы. Доля гриппа в структуре ОРВИ составила 0,02%.
Вакцинация москвичей закончена. По состоянию на 15 января в Москве привиты более 7,5 миллиона человек. В их числе более 1,2 миллиона детей.
За счет иных источников финансирования привиты около 3,4 миллиона человек, из них за счет городского бюджета – более 1 миллиона человек, за счет средств работодателей и граждан – более 2,6 миллиона человек.
Таким образом, прививки от гриппа в этом году сделали 60,7% населения города. Для сравнения – в прошлом году охват вакцинацией в столице составил 55,7% москвичей.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на 10 декабря прививки против гриппа сделали более 69 миллионов россиян. На средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 5,6 миллиона человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.