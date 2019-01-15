В Москве отмечен низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве ниже эпидемического порога на 13,6%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Вирусологический мониторинг показал, что заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы гриппа А/H3N2/, вирусы парагриппа и РС-вирусы. Доля гриппа в структуре ОРВИ составила 0,02%.

Вакцинация москвичей закончена. По состоянию на 15 января в Москве привиты более 7,5 миллиона человек. В их числе более 1,2 миллиона детей.

За счет иных источников финансирования привиты около 3,4 миллиона человек, из них за счет городского бюджета – более 1 миллиона человек, за счет средств работодателей и граждан – более 2,6 миллиона человек.

Таким образом, прививки от гриппа в этом году сделали 60,7% населения города. Для сравнения – в прошлом году охват вакцинацией в столице составил 55,7% москвичей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на 10 декабря прививки против гриппа сделали более 69 миллионов россиян. На средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 5,6 миллиона человек.