Прививку от гриппа сделали более половины россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 69 миллионов россиян сделали прививки против гриппа на 10 декабря, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация проводится во всех субъектах России. На средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 5,6 миллиона человек.

В целом по стране на 49 неделе (3–9 декабря) отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Превышение эпидпорога заболеваемости зафиксировано лишь в двух городах.

В возрастной группе детей до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировано в одном субъекте, среди детей возрастной группы от трех до шести лет – так же в одном субъекте, среди детей в возрасте 7–14 лет – в трех субъектах страны.

Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не были превышены.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у специалистов нет четкой уверенности, что до Нового года не произойдет подъем заболевания, однако она отметила, что в России, в отличие от ряда стран в Северном полушарии, ситуация остается стабильной.

Прививку от гриппа в Москве сделали почти 7,5 миллиона человек. Как отметил Сергей Собянин, количество москвичей, желающих пройти вакцинацию, ежегодно растет – люди заботятся не только о себе, но и об окружающих.