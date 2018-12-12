Прививку от гриппа сделали более половины россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 69 миллионов россиян сделали прививки против гриппа на 10 декабря, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Вакцинация проводится во всех субъектах России. На средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 5,6 миллиона человек.
В целом по стране на 49 неделе (3–9 декабря) отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Превышение эпидпорога заболеваемости зафиксировано лишь в двух городах.
В возрастной группе детей до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировано в одном субъекте, среди детей возрастной группы от трех до шести лет – так же в одном субъекте, среди детей в возрасте 7–14 лет – в трех субъектах страны.
Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не были превышены.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у специалистов нет четкой уверенности, что до Нового года не произойдет подъем заболевания, однако она отметила, что в России, в отличие от ряда стран в Северном полушарии, ситуация остается стабильной.
Прививку от гриппа в Москве сделали почти 7,5 миллиона человек. Как отметил Сергей Собянин, количество москвичей, желающих пройти вакцинацию, ежегодно растет – люди заботятся не только о себе, но и об окружающих.
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