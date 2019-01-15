Россиян предупредили о росте активности гриппа в Европе

Фото: depositphotos/Александр Авилов

При планировании зарубежных поездок россиянам стоит учесть растущую активность вируса гриппа в Европе, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, где в пяти странах (Исландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция) зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в восьми странах – региональные вспышки, в четырех странах (Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан) – локальные вспышки и в 12 странах Европейского региона – спорадические случаи гриппоподобных заболеваний (птичий грипп. – прим.ред.)", – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, россиян предупредили о вспышках гриппа в Грузии, где были зарегистрированы летальные случаи.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок и обращает внимание на важность вакцинации против гриппа", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что врачи посоветовали москвичам, которые ездили в Грузию на новогодние каникулы, предельно внимательно отнестись к своему здоровью. В Грузии сейчас бушует грипп H1N1. В местных школах каникулы решили продлить до 18 января, чтобы избежать эпидемии.

По данным на 10 декабря, более 69 миллионов россиян сделали прививки против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах России. На средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,1 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 5,6 миллиона человек.