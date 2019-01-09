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18:17

Туристов предупреждают о тяжелом гриппе в Грузии

медицина происшествия за рубежом

18:17

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Врачи посоветовали москвичам, которые ездили в Грузию на новогодние каникулы, предельно внимательно отнестись к своему здоровью. В Грузии сейчас бушует грипп H1N1. В местных школах каникулы решили продлить до 18 января, чтобы избежать эпидемии, передает телеканал Москва 24.

Медики рассказали, на какие симптомы следует обратить особое внимание. По словам врача-эпидемиолога Тимура Пестерева, речь идет о насморке, кашле, тошноте и диарее. Болезнь также часто сопровождается рвотой, повышенной сонливостью и плохим аппетитом.

Течение свиного гриппа частично совпадает с течением заболевания при других штаммах вируса, пояснил Пестерев, добавив, что достоверный диагноз могут поставить только врачи. "Что касается смертности от данного штамма, то эта смертность не выбивается из рамок с обычными видами гриппа", − отметил специалист.

По информации грузинских СМИ, за последний месяц от H1N1 скончались 13 человек. Минздрав страны подтвердил десять летальных случаев.

медицина происшествия за рубежом

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