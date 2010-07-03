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10:32

Родителей будут информировать о необходимых детям прививках

медицина город общество

10:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичный онлайн-реестр прививок занесена информация о 1,9 миллиона детей. Москва стала первым регионом, где создана такая электронная база.

"Со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС)", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Согласно данным системы, родители 9 процентов детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований.

"Около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин", – рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Электронный паспорт прививок позволяет медикам отслеживать данные о всех прививках онлайн-режиме. В ЕМИАС будут указывать причины, по которым ребенок не был привит.

"Сервис позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка. Врачи могут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее", – заключили в департаменте.

"Москва в цифрах": все на прививку

С 4 сентября москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время. Помимо городских поликлиник, в столице будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации. 31 прививочный пункт заработает на станциях метро, три – на станциях Московского центрального кольца, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, всех, кто заботится о своем здоровье, будут ждать на вакцинацию в столичных парках.

В 2019 году из городского бюджета выделили дополнительные средства для вакцинации москвичей. Закуплены бесплатные вакцины против вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита. Увеличены закупки доз туберкулина и иммуноглобулина человека. Кроме того, в большом объеме закуплены бесплатные вакцины против менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции, хотя эти заболевания и не входят в национальный календарь прививок.

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медицина город общество

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