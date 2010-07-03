Врач развенчал популярные мифы о прививках

13:47
13:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент здравоохранения развенчал самые популярные мифы о прививках. Врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Олег Филиппов отметил, что в современном мире вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заразиться инфекцией.
"В последнее время наблюдается рост противников вакцинации. Самый распространенный миф – "от прививки будет намного хуже, чем без нее". Развитие вакцинопрофилактики неизменно сопровождалось инцидентами реакций и осложнений у вакцинированных. Именно этот страх почти два века назад стал основной причиной антипрививочных настроений. Сегодня же вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения от болезни", – сказал Филиппов Агентству "Москва".
Он отметил, что прививки никак не вредят иммунной системе и это голословное утверждение. Он пояснил, что антигены вакцин не губят, а "обучают" иммунную систему, укрепляют ее и стимулируют защитные механизмы.
Также врач добавил, что здоровый образ жизни, правильное питание и избегание стрессовых ситуаций, конечно, важны для общего состояния здоровья. Но они не смогут в полной мере обеспечить защиту от развития заболеваний, а прививка формирует защиту.
Опасения, касающиеся содержания ртути в вакцинах, также не имеют под собой основания. В состав многих вакцин в качестве консерванта входит этил ртути, но в разовой дозе вакцины его количество значительно меньше, чем в воздухе, который человек вдыхает каждый день.
Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве в начале сентября. Москвичи могут сделать прививку в любое время и в любом месте. Пункты вакцинации заработали в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. Процедура занимает не более 15 минут.
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