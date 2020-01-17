Лекарства не подорожают после ввода маркировки – Минпромторг

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В Минпромторге не ожидают повышения цен после внедрения маркировки лекарственных препаратов, заявил и. о. первого заместителя главы ведомства Сергей Цыб, сообщает News.ru.

Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, с 1 января 2020 года она стала обязательной для всех участников российского фармрынка. Ранее Цыб отмечал, что никаких отсрочек для производителей лекарств не будет.

Он напомнил, что внести необходимые изменения в законодательство необходимо поэтапно до 1 июля, добавив, что работа ведется в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти.

Ранее на совещании в Минпромторге заявили, что стоимость лекарств вырастет из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой.

Эксперименты по маркировке товаров проходят в нескольких отраслях, в июле 2019 года к этому перечню добавили молочную продукцию. К 2024 году должна появиться единая нацсистема маркировки и прослеживаемости товаров.