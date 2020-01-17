Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:09

Лекарства не подорожают после ввода маркировки – Минпромторг

общество власть медицина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Минпромторге не ожидают повышения цен после внедрения маркировки лекарственных препаратов, заявил и. о. первого заместителя главы ведомства Сергей Цыб, сообщает News.ru.

Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, с 1 января 2020 года она стала обязательной для всех участников российского фармрынка. Ранее Цыб отмечал, что никаких отсрочек для производителей лекарств не будет.

Он напомнил, что внести необходимые изменения в законодательство необходимо поэтапно до 1 июля, добавив, что работа ведется в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти.

Ранее на совещании в Минпромторге заявили, что стоимость лекарств вырастет из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой.

Эксперименты по маркировке товаров проходят в нескольких отраслях, в июле 2019 года к этому перечню добавили молочную продукцию. К 2024 году должна появиться единая нацсистема маркировки и прослеживаемости товаров.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика