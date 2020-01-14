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Политика

12:18

Депутаты планируют продолжить работу по обеспечению доступности лекарств

власть общество политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В наступившем году фракция "Единая Россия" продолжит работу по обеспечению доступности лекарств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фракции.

По словам руководителя фракции Сергея Неверова, планируется на законодательном уровне регулировать аптеки, рассмотреть законопроекты о дистанционной продаже лекарств, а также о производстве препаратов без согласия патентобладателей.

Неверов также отметил, что не все производители и дистрибьюторы оказались готовы к переходу на новую систему мониторинга движения лекарственных препаратов, которую хотели запустить с 1 января.

"Поэтому нами была принята поправка, согласно которой санкции за нарушение закона о маркировке будут применяться только с 1 июля 2020 года", – подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила, что в России может появиться группа по надзору за обеспечением лекарствами тяжелобольных граждан в связи с тем, что люди не получают необходимые препараты из-за отсутствия их регистрации на территории РФ. По ее словам, лишать больных права на лекарственное обеспечение является преступлением.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ранее сообщила, что нижняя палата парламента намерена проводить мониторинг ситуации с обеспечением россиян лекарствами. Она подчеркнула, что за обеспечение граждан доступными и качественными медикаментами полностью отвечает Минздрав.

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