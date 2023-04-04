Инвесторы создадут в Москве почти 2 тыс рабочих мест по городской программе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Две тысячи новых рабочих мест создадут в Москве в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала этого года уже заключено четыре соглашения о строительстве двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения. <...> Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию к концу 2027 года", – сказал он.

Так, торговый комплекс площадью почти 9 тысяч квадратных метров построят в поселении Маршукинском в НАО. Он появится к 2025 году, а работать там смогут 285 человек. Образовательное учреждение, рассчитанное на 530 детей, и административный центр на 1,2 тысячи рабочих мест возведут в Московском. Первый объект сдадут к концу 2025 года, а второй – к концу 2026 года.

Что касается промышленных комплексов, то оба объекта построят в районе Савелки в Зеленограде. Их общая площадь составит 42,6 тысячи квадратных метров. Они смогут обеспечить работой больше 350 человек. В проекты инвестируют 4,4 миллиарда рублей, реализовать их планируется к осени 2025 года.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в Бутырском районе Москвы планируется реализовать четыре проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 39,46 гектара возведут общественно-деловые, социальные и коммунальные объекты. Благодаря этому в городе появится 10,7 тысячи новых рабочих мест.

В ТиНАО создадут более 10 тыс рабочих мест

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!