МОТ исполнил свои хиты на станции "Мичуринский проспект" в Москве

Российский певец МОТ исполнил свои хиты на станции метро "Мичуринский проспект", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Концерт прошел в рамках совместного проекта "Музыка в метро" и "VK Музыка".

В июне рэпер Джиган выступил на станции метро "Курская". В апреле популярный российский рэп-дуэт HammAli&Navai дал концерт на станции "Таганская".

В конце марта рэпер Баста дал концерт на станции "Курская". Он исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

В Дептрансе напомнили, что в 2023 году для пассажиров столичной подземки пройдут концерты и других популярных музыкантов, которых пригласят совместно с "VK Музыкой" выступить в метро.

Проект "Музыка в метро" с 1 декабря 2022 года заработал на Большой кольцевой линии. Площадки, на которых выступают музыканты, появились на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". Всего в новом сезоне проекта будут участвовать более 250 музыкантов. Все они прошли строгий отбор жюри.



Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября