В Москве подготовили мероприятия в честь Всемирного дня писателя, который отмечается 3 марта.

В частности, жителей и гостей столицы пригласили на познавательные экскурсии в Музей "Слово". Они пройдут в 13:00 и 19:00. Любители русской литературы могут отправиться на ВДНХ, где пройдут выставки.

Для юных москвичей в столичных библиотеках подготовили литературные викторины и конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.