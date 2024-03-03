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03 марта, 09:30

Культура

В Москве подготовили мероприятия в честь Всемирного дня писателя

В Москве подготовили мероприятия в честь Всемирного дня писателя

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Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта

В Москве подготовили мероприятия в честь Всемирного дня писателя, который отмечается 3 марта.

В частности, жителей и гостей столицы пригласили на познавательные экскурсии в Музей "Слово". Они пройдут в 13:00 и 19:00. Любители русской литературы могут отправиться на ВДНХ, где пройдут выставки.

Для юных москвичей в столичных библиотеках подготовили литературные викторины и конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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